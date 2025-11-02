HCK gegen Haßloch ohne Chance Nur die zweite Hälfte macht den Koblenzerinnen Mut Harry Traubenkraut 02.11.2025, 13:20 Uhr

i Trainer Evgenij Edel erhebt den Zeigefinger - und nach der Pause lief es dann besser bei den Koblenzer Handballerinnen. Gegen die TSG Haßloch war der HCK dennoch chancenlos. Jörg Niebergall

Keine Chance hatten die Koblenzer Handballerinnen gegen die TSG Haßloch. Aber die Steigerung in der zweiten Hälfte macht dem HCK Mut für die kommenden Aufgaben.

Die Handballerinnen des HC Koblenz haben ihr Heimspiel gegen die TSG Haßloch mit 23:35 (11:22) klar verloren. Gegen das Spitzenteam der Regionalliga Südwest (16:0) Punkte war das Team von Trainer Evgenij Edel erwartungsgemäß zwar chancenlos, Edel erkannte aberan, „dass wir uns in Halbzeit zwei klar steigern konnten, nachdem uns die TSG zuvor noch regelrecht überrollte“.







