HSG Nahe-Glan startet Nur der Abgang von ben Maouia sorgt für Fluktuation Gert Adolphi 04.09.2026, 08:00 Uhr

i Gehen zuversichtlich in die neue Runde: die Handballer der HSG Nahe-Glan mit (hinten von links) Patrick Szilvasi, Noah Gonzalez y Lingweiler, Jonas Bleisinger, Niklas Fries, Philip Gehres sowie (Mitte von links) Trainer Mark Bertram, Marc Bergmann, Patrick Oldenburg, Jakob Krauß, Philip Schäfer, Tim Gehres, Trainer Jeremias Christmann sowie (vorne) Jonas Giesler, Julian Wöllstein, Michel Schira, Marlon Spreier, Noel Kurz, Luan Pretorius und Hendrik Blätz. HSG Nahe-Glan/Christmann

Neuland betritt die HSG Nahe-Glan. Sie spielt erstmals in der eingleisigen Verbandsliga des neuen Handballverbands Rheinhessen-Pfalz. Die personelle Stabilität erhöht die Hoffnung auf eine starke Runde.

Den Erfolg der vorigen Saison, in der sie sich als Dritte für die eingleisige Verbandsliga qualifiziert haben, wollen die Handballer der HSG Nahe-Glan in der am Sonntag, 16 Uhr, beim HC Gonsenheim beginnenden Saison bestätigen. „Unser primäres Ziel ist, uns schnellstmöglich in der neuen Umgebung zurechtzufinden“, sagt Jeremias Christmann, der wie bisher zusammen mit Mark Bertram die Mannschaft trainiert.







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