Neuland betritt die HSG Nahe-Glan. Sie spielt erstmals in der eingleisigen Verbandsliga des neuen Handballverbands Rheinhessen-Pfalz. Die personelle Stabilität erhöht die Hoffnung auf eine starke Runde.
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Den Erfolg der vorigen Saison, in der sie sich als Dritte für die eingleisige Verbandsliga qualifiziert haben, wollen die Handballer der HSG Nahe-Glan in der am Sonntag, 16 Uhr, beim HC Gonsenheim beginnenden Saison bestätigen. „Unser primäres Ziel ist, uns schnellstmöglich in der neuen Umgebung zurechtzufinden“, sagt Jeremias Christmann, der wie bisher zusammen mit Mark Bertram die Mannschaft trainiert.