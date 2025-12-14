Mülheim-Urmitz spielt 27:27 Nohner steht im richtigen Moment an richtiger Stelle Lutz Klattenberg 14.12.2025, 20:02 Uhr

i Mülheims Luca Reuter (am Ball) hat hier freie Bahn - im letzten Spiel des Jahres lieferten die HB-Spieler ihrem Pubklikum pure Spannung und trennten sich von Illtal mit 27:27. Wolfgang Heil

In der Handball-Regionalliga Südwest endet das dramatische Duell zwischen Mülheim-Urmitz und Illtal mit einem 27:27. Spannende Schlussphase mit Punktgewinn in letzter Sekunde mit hochemotionalen Momenten.

Zum Hinrundenabschluss in der Handball-Regionalliga Südwest hat es für HB Mülheim-Urmitz das erste Remis der Saison gegeben. Und den Punkt holte sich die Mannschaft von Trainer Frank Knipp in allerletzter Sekunde. Luc Nohner glich mit der Schlusssirene gegen die Handballfreunde Illtal zum 27:27 (13:14) aus.







