Mülheim-Urmitz spielt 33:33 Nohner behält Nerven und gleicht mit letztem Wurf aus Lutz Klattenberg 25.10.2026, 12:30 Uhr

i Kai Lißmann (am Ball) und HB Mülheim-Urmitz kamen beim TV Nieder-Olm nicht über ein 33:33-Unentschieden hinaus. Wolfgang Heil

Dramatik in der Handball-Regionalliga Südwest: HB Mülheim-Urmitz entführt beim 33:33 in Nieder-Olm einen Punkt. Youngster Luc Nohner glänzt mit Nervenstärke und wichtigen Treffern.

Der Auswärtsauftritt von HB Mülheim-Urmitz beim TV Nieder-Olm gestaltete sich fast wie eine Kopie des Heimspiels gegen die VTV Mundenheim in der Woche zuvor. Wieder stand am Ende ein Unentschieden zu Buche, wieder ein 33:33 (17:15). Wie Mundenheim waren auch die Nieder-Olmer zuvor noch ohne Punkterfolg in der Handball-Regionalliga Südwest gewesen.







Artikel teilen

Artikel teilen