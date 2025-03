Die Bezirksoberliga-Handballer der DJK Betzdorf werden die Saison auf dem dritten Platz abschließen. In den abschließenden zwei Saisonspielen trudelt die Spielzeit also langsam aus. Hat der vorletzte Heimauftritt am Sonntag, 17 Uhr, also keine Brisanz mehr? Mitnichten. Denn die Sieg-Heller-Städter wollen ihr Trainerduo gebührend verabschieden. Trainer Marco Cassens und sein Co-Trainer Christian Brec werden den Verein aus persönlichen Gründen nach der Spielzeit verlassen, um eine Pause einzulegen und mehr Zeit mit den Familien verbringen zu können.

Marco Cassens, Trainer DJK Betzdorf

„Wir freuen uns auf dieses vorletzte Saisonspiel“, sagt Cassens. Mit dem TV Bad Ems II haben die Betzdorfer noch eine offene Rechnung zu begleichen. „Das Hinspiel ging mit fünf Toren Differenz eine Spur zu deutlich an die Emser“, erinnert sich Cassens an die 23:28-Niederlage aus Sicht der Betzdorfer. „Wir werden alles versuchen, um am Sonntag besser dazustehen“, zeigt sich der Trainer motiviert. Dabei setzt die Cassens-Sieben vor allem auf die vielen eigenen Fans im Rücken, mit denen „uns manches einfach besser gelingt“, so der Trainer.

Konsequent und schnörkellos zum Sieg

Doch auch auf der „Platte“ müssen die Gastgeber liefern. „Wir müssen die Kreise der Emser Hauptakteure eingrenzen und deren Kreisanspiele unterbinden“, berichtet Cassens über die Schlüsselelemente im Defensivspiel. Auch die eigenen technischen Fehler müssen vermieden werden. „So abgenutzt das auch klingt, aber die unterlaufen uns immer wieder mal. Wir müssen konsequent und schnörkellos unsere Torchancen nutzen“, sagt der Trainer abschließend.

Bis auf Thomas Greb seien alle Spieler am Sonntag einsatzbereit. „Ich bin sehr sicher, dass uns ein gutes Spiel gelingen wird“, so der DJK-Trainer, der nach dem Ende seiner Trainertätigkeit weiter in der Abteilungsleitung dabei sein wird. Doch noch wird er zwei Spiele an der Seitenlinie zusammen mit Co Christian Brec coachen.