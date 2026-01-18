33:31 für TV Bitburg Niederlage für Kastellaun II trotz elf Rickus-Toren Michael Bongard 18.01.2026, 12:54 Uhr

Mit Kilian Kötz und Jan Röckendorf aus dem Regionalliga-Team hat die HSG Kastellaun/Simmern II beim Auswärtsspiel in Bitburg alles versucht, am Ende setzte es für den Oberliga-Abstiegskandidaten aber erneut eine Niederlage.

In der Schlussphase hat die HSG Kastellaun/Simmern II in der Handball-Oberliga beim neuen Tabellendritten TV Bitburg (überholte die spielfreie HSG Hunsrück) an einem Punktgewinn geschnuppert. 30:30 stand es in der Eifel nach 54 Minuten, sechs Minuten später leuchtete aber auf der Anzeigetafel der 33:31-Endstand für Bitburg auf.







