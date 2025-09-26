Kastellaun II gegen Hunsrück Nicolae wünscht sich schnell klare Verhältnisse 26.09.2025, 16:12 Uhr

i Im letzten Derby in Simmern Ende März gab es ein 22:22-Unentschieden zwischen der HSG Kastellaun/Simmern II (weiß-rot, von links mit Chris Adams, Luca Gewehr und Tristan Friedt) und der HSG Hunsrück (am Ball Collin Reuter). Da stand die HSG Hunsrück allerdings schon als Meister fest. Nun kommt es ziemlich früh in der Oberliga-Saison am Sonntag (17 Uhr) in Kastellaun zur Derby-Neuauflage. B&P Schmitt

Wird es am Sonntag wieder so spannend wie in den beiden Derbys in der Vorsaison, wenn die HSG Kastellaun/Simmern II in der Oberliga auf die HSG Hunsrück trifft?

Derby in der Handball-Oberliga: Die HSG Kastellaun/Simmern II empfängt am Sonntag um 17 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle die HSG Hunsrück aus Irmenach und Gösenroth.Die Rollen sind natürlich klar verteilt: Auf der einen Seite die Kastellaun/Simmerner Reserve, die mit dem wichtigen 27:23-Sieg vor einer Woche bei MJC Trier einen Fehlstart abwendete und mit 2:4 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz steht.







Artikel teilen

Artikel teilen