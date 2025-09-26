Wird es am Sonntag wieder so spannend wie in den beiden Derbys in der Vorsaison, wenn die HSG Kastellaun/Simmern II in der Oberliga auf die HSG Hunsrück trifft?
Derby in der Handball-Oberliga: Die HSG Kastellaun/Simmern II empfängt am Sonntag um 17 Uhr in der Kastellauner IGS-Halle die HSG Hunsrück aus Irmenach und Gösenroth.Die Rollen sind natürlich klar verteilt: Auf der einen Seite die Kastellaun/Simmerner Reserve, die mit dem wichtigen 27:23-Sieg vor einer Woche bei MJC Trier einen Fehlstart abwendete und mit 2:4 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz steht.