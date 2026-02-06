Nach zwei Spielverlegungen im Januar (am 20. März geht es nun gegen MJC Trier und am 22. März gegen Kastellaun II) fehlt der HSG Hunsrück ein wenig der Rhythmus vor dem Oberliga-Spitzenspiel bei der HSG Wittlich.
In der Handball-Oberliga steht ein Spitzenspiel an: Der klare Tabellenführer HSG Wittlich trifft auf seinen „Vorgänger“ HSG Hunsrück (Rheinlandmeister 2024 und 2025) und kann einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen.HSG Wittlich – HSG Hunsrück (Sa.