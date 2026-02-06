HSG Wittlich vs. HSG Hunsrück Nicolae will sich nicht im Vorfeld geschlagen geben Michael Bongard 06.02.2026, 15:38 Uhr

i Im Hinspiel in Kleinich gewann die HSG Wittlich um Torjäger Kai Lißmann (rotes Trikot) mit 33:30 bei der HSG Hunsrück (von links mit Fabian Schmidt, Jakob Faust und Luca Bach) und ist seitdem das Maß aller Dinge in der Oberliga. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nach zwei Spielverlegungen im Januar (am 20. März geht es nun gegen MJC Trier und am 22. März gegen Kastellaun II) fehlt der HSG Hunsrück ein wenig der Rhythmus vor dem Oberliga-Spitzenspiel bei der HSG Wittlich.

In der Handball-Oberliga steht ein Spitzenspiel an: Der klare Tabellenführer HSG Wittlich trifft auf seinen „Vorgänger“ HSG Hunsrück (Rheinlandmeister 2024 und 2025) und kann einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen.HSG Wittlich – HSG Hunsrück (Sa.







Artikel teilen

Artikel teilen