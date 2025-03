Aus ihren Möglichkeiten haben die Handballerinnen der SF Neustadt das Beste herausgeholt. Am Ende mussten sie sich in der Oberliga aber genauso geschlagen geben wie der TV Engers.

In der Handball-Oberliga der Frauen verloren beide Teams aus dem Kreis Neuwied ihre Partien. Dabei ließ Engers etwas Konstanz vermissen, während Neustadt mit nur einer Auswechselspielerin eine respektable Leistung bot.

HSG Mertesdorf-Ruwertal – TV Engers 32:26 (16:17).Für Spielertrainerin Derya Akbulut stand vor dem Spiel schon fest: Nur mit körperlicher Härte würde in dem Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn HSG Mertesdorf-Ruwertal etwas Zählbares für ihren TV Engers herausspringen. Am Ende gelang es den Gästen nur zeitweise, die intensive Spielweise von Mertesdorf mitzugehen. „Phasenweise waren zwar Tempo und Druck in unserem Spiel, aber wir haben zu wenig Einsatz und Konstanz an den Tag gelegt. Wir sind nicht dahin gegangen, wo es wehtut“, erklärte die enttäuschte Spielertrainerin nach der bitteren 26:32-Niederlage in der Ruwertalhalle in Mertesdorf.

Dabei sah es gerade in der ersten Hälfte der Begegnung danach aus, als ob Engers gute Chancen zumindest auf ein Unentschieden haben könnte. Mertesdorf gelang es nicht, eine komfortable Führung aufzubauen, im Gegenteil: Engers schloss immer wieder auf und ging das ein oder andere Mal sogar selbst in Führung. Bis zum Pausenpfiff bekämpften sich beide Teams, bevor Engers mit einem Tor in Führung in die Kabine ging. Nach dem Wechsel schien dann allerdings die Luft raus zu sein, Mertesdorf verschaffte sich die Kontrolle über das Spiel und zog langsam davon. „Die Lücken waren viel zu groß, und wir haben zu wenig Druck im Angriff erzeugt“, fasste Akbulut ihre Analyse zum Leistungsabfall zur zweiten Hälfte zusammen.

HSG Kastellaun-Simmern – SF Neustadt 29:25 (12:8).Mit nur einer Auswechselspielerin mussten die Sportfreundinnen aus Neustadt zu ihrem Auswärtsspiel nach Kastellaun reisen. Eine ordentliche Belastungssteuerung während der Partie war somit nicht möglich, umso erstaunlicher war es am Ende für Gäste-Trainer Frank Liepold, wie lange sein Team mithalten konnte: „Wir haben bis zum Schluss ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben es mit einer Wechselmöglichkeit geschafft, bis zur 48. Minute dranzubleiben, bevor die Kräfte zur Neige gingen.“

Die Grippewelle sorgte in Neustadt für einen Personalnotstand, sodass Liepold keine weiteren Wechseloptionen während des Spiels zur Verfügung standen. Zusätzlich machte den Westerwälderinnen der Einsatz von Harz zu schaffen. „Wir haben lange nicht mehr mit Harz gespielt, weswegen wir heute zahlreiche technische Fehler während des Spiels produziert haben“, erklärte Liepold nach der Partie. Die Neustädterinnen verkauften sich trotz der widrigen Umstände teuer und blieben bis zum Pausenpfiff auf vier Treffer dran.

Nach dem Wechsel knabberten Liepolds Schützlinge etwas von dem Rückstand ab, sodass es in der 37. Minute 13:15 aus Sicht von Neustadt stand. Der Einsatz stimmte, doch zum Ende des Spiels ließen die Kräfte schließlich doch nach, und der Tabellendritte Kastellaun schaffte es, die Blamage gegen den Tabellenzehnten abzuwenden.