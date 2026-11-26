Trotz klarem Sieg gegen HCK Neustadts Defensive muss sich nun gegen Engers steigern Moritz Hannappel 26.11.2026, 06:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Zwei Punkte und eine gute Leistung standen am Ende für die Sportfreunde-Handballerinnen. Dennoch sah Trainer Frank Liepold auch noch Schwächen, die bis zum Derby am Samstag gegen Engers behoben werden sollen.

Nach knapp viereinhalb gespielten Minuten lagen die Oberliga-Handballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied gegen den HC Koblenz mit 3:4 hinten. Das sollte allerdings der letzte Rückstand sein, denn danach ließen die Gastgeberinnen keinen Zweifel mehr am Heimsieg aufkommen.







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