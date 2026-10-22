TV Engers empfängt Schweich Neustadt will sich gegen HC Koblenz dieses Mal belohnen Moritz Hannappel 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Niederlagen der Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied in der Vorwoche waren beide erklärbar. Die guten Minuten aus den Spielen im Hunsrück wollen TVE und SFS konservieren und wieder siegen.

Nach ihren Niederlagen, bei denen lange nicht alles schlecht war, im Hunsrück sind die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied gewillt, in eigener Halle wieder auf die Siegerstraße einzubiegen. Denn nach schwierigen Aufgaben bei zwei der Top-3-Teams der Liga geht es sowohl für die Sportfreunde Neustadt (8.







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