SF empfangen Tabellennachbarn Neustadt vor wichtigem Kellerduell Tim Hammer 28.11.2024, 16:12 Uhr

i Symbolbild dpa

Während der TV Engers in der Handball-Oberliga auswärts beim Tabellenzweiten TV Welling ran muss, haben die SF Neustadt mit dem Vorletzten Bad Ems eine leichtere Aufgabe. Allerdings geht es im Kellerduell auch darum, wer besser mit dem Druck umgeht.

In der Handball-Oberliga der Frauen kämpft der TV Engers weiter gegen eine Niederlagenserie in der Ferne an. Ausgerechnet jetzt geht die Reise zum Derby nach Welling und damit zum aktuellen Tabellenzweiten. Im Tabellenkeller indes kämpft Neustadt im direkten Duell gegen Bad Ems weiter gegen den Abstieg und kann endlich auf einen vollen Kader zurückgreifen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen