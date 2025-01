Handball-Oberliga Frauen Neustadt nutzt 25:22-Führung nicht zum Sieg Tim Hammer 19.01.2025, 15:52 Uhr

i Symbolbild Handball. Handball: Bundesliga, TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe, 6. Spieltag, Porsche-Arena. Ein Ball liegt auf einem Netz im Tor. Ungarn zieht sich aus finanziellen Gründen als Mitveranstalter der 2024 anstehenden Handball-Europameisterschaft der Frauen zurück. (zu dpa: «Ungarn zieht sich als Ausrichter der Frauen-Handball-EM 2024 zurück») dpa / Tom Weller. dpa

In den Spielen zum Jahresauftakt in der Handball-Oberliga zeigten die Frauen des TV Engers und der SF Neustadt starke Leistungen. Doch nur eine der beiden Mannschaften aus dem Kreis Neuwied verließ das Feld als Sieger.

In der Handball-Oberliga der Frauen ist der TV Engers mit einem verdienten Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet, während die SF Neustadt/Wied den verlustpunktfreien Tabellenführer HC Koblenz in eigener Halle an den Rand einer Niederlage brachten.

