Engers und SF auswärts Neustadt: Herkulesaufgabe mit großen Personalsorgen Tim Hammer 21.11.2024, 00:00 Uhr

i Beim HC Koblenz setzte es für Engers (rote Trikots) eine Niederlage. Nun wollen Derya Akbulut und ihr Team in Trier auswärts zurück in die Erfolgsspur. Die SF Neustadt müssen indes nach Koblenz reisen. Foto: Didi Mühlen Didi Mühlen

Eigentlich hätten die Oberliga-Handballerinnen der SF Neustadt ihr Auswärtsspiel bei Tabellenführer HC Koblenz gerne verlegt. Doch das klappte nicht. Nun hofft Coach Frank Liepold wenigstens auf die eine oder andere Rückkehrerin.

In der Oberliga stehen die Handballerinnen der SF Neustadt vor einer Herkulesaufgabe: In Koblenz steht das Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer an, doch ausgerechnet jetzt plagen SF-Trainer Frank Liepold enorme Personalsorgen. Der TV Engers versucht dagegen in Trier, die zuletzt kleine Negativserie in fremder Halle zu beenden.

