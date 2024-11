Siege für Engers und Neustadt Neustadt bejubelt den zweiten Erfolg der Saison Tim Hammer 18.11.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Es war ein erfolgreiches Wochenende für die Oberliga-Handballerinnen aus dem Kreis Neuwied. Engers behielt auch gegen Mertesdorf zu Hause seine weiße Weste, Neustadt feierte einen ganz wichtigen Sieg gegen Kastellaun.

Die Handballerinnen der SF Neustadt sowie des TV Engers konnten sich am Wochenende in ihren Oberliga-Partien durchsetzen. Dabei überraschten vor allem die Neustädterinnen, die nach sechs Niederlagen am Stück als klare Außenseiterinnen gegen Kastellaun antraten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen