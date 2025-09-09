Nach Niederlagen in fremden Hallen haben die Handballerinnen der SF Neustadt und des TV Engers ihre Lektionen gelernt und wollen es am zweiten Oberliga-Spieltag zu Hause besser machen. Ob das gelingt?

Das war nicht der Start, den sich die beiden besten Frauenhandball-Teams aus dem Kreis Neuwied erhofft hatten. In der Oberliga mussten sich sowohl die SF Neustadt als auch der TV Engers geschlagen geben. Besser soll es am Samstag in eignen Hallen laufen. Dann empfängt Neustadt um 17 Uhr den TuS Weibern und Engers um 18 Uhr die HSG Mertesdorf-Ruwertal.

HSG Hunsrück II – SF Neustadt 29:20 (12:10). „Wir sind gut gestartet“, sagte Neustadts neuer Trainer Dariusz Bugaj. „Die Mannschaft hat sofort das umgesetzt, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten.“ Zu einer schnellen, beweglichen und aggressiven Abwehr kamen gute Leistungen von Lara Opschondek im Tor der Gäste. „Wir haben uns einen Vorsprung rausgespielt, der aber noch deutlicher hätte ausfallen können“, meinte der SF-Coach. „Leider sind uns vorne zu viele technische Fehler und Ballverluste passiert.“ Dabei habe auch der ungewohnte Einsatz von Harz eine Rolle gespielt.

Eine schwächere Phase des Bugaj-Teams nutzten die Hunsrückerinnen dann, um aus einem 2:6 ein 11:7 zu machen. Nach der Pause habe sein Team „wieder richtig zugepackt“, allerdings sei die HSG „in der Breite besser aufgestellt“ gewesen, während bei den Gästen Sophie Steinebach und Franzi Stopperch im Angriff sowie Laura Kowalsky in der Abwehr gefehlt haben. „Hunsrück hat verdient gewonnen, meiner Meinung nach aber zu hoch“, fasste Bugaj zusammen.

TuS 05 Daun – TV Engers 25:19 (12:8). Weil die Engerser Spielertrainerin Derya Akbulut zeitgleich bei der C-Jugend in der Regionalliga gefordert war, übernahm A-Jugend-Coach Richard Keip die Verantwortung an der Seitenlinie. Was er ihr berichtete, war zunächst auf einen einfachen Nenner zu bringen. „Wir haben den Anfang verpennt“, sagte Akbulut angesichts eines 1:6-Rückstands, dem die Engerser Frauen in der Folge stets hinterhergelaufen sind.

Näher als auf drei Tore kamen die Gäste den Daunern nicht, nach der Pause wuchs der Vorsprung der Einheimischen sogar wieder leicht an. „Unsere Chancenauswertung wird diese Woche Thema sein“, zog Akbulut die entsprechenden Lehren aus der Niederlage. „Wir haben zu viele freie Möglichkeiten nicht genutzt und waren ideenlos im gebundenen Angriffsspiel. Da müssen wir kreativer werden.“ Zudem habe Torfrau Alexandra Krämer verletzt gespielt und dadurch „keinen Glanztag“ erwischt. „Wir wollen diese Dinge aufarbeiten und uns auf Mertesdorf konzentrieren.“