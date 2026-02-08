Spitzenreiter nicht zu stoppen Nahe-Glan-Team ist dezimiert, wehrt sich aber tapfer Tina Paare 08.02.2026, 12:43 Uhr

Wenn das ungeschlagene Topteam der Oberliga zu Gast in der Kirner Kyrau-Halle ist, ist das an sich schon eine enorme Herausforderung. Kommt die Grippewelle hinzu, wird es richtig unangenehm.

Eine Niederlage mit 40 Gegentreffern und 16 Toren Differenz – das klingt erst einmal deutlich. Trotz des klaren 24:40 (10:18)-Resultats zogen sich die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan achtbar aus der Affäre. „Wenn man das Ergebnis mal ausblendet, sind wir nicht unzufrieden“, bilanzierte Nahe-Glan-Trainer Sebastian Franz.







