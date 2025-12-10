Samstag gegen Heiligenstein Nahe-Glan-Frauen siegen im Nachholspiel mühelos Gert Adolphi 10.12.2025, 11:10 Uhr

Klare Verhältnisse in der Handball-Oberliga der Frauen: Die HSG Nahe-Glan triumphiert mit 30:11 gegen Mainz-Bretzenheim III. Am Samstag sind die Kirnerinnen und Meisenheimerinnen nicht favorisiert.

Die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan ließen in der Kirner Kyrau-Halle von Beginn an keinen Zweifel, wer das Oberliga-Nachholspiel gewinnen würde, gegen die ohne die ein oder andere Stammspielerin angetretene TSG Mainz-Bretzenheim III war beim 15:3 zur Pause bereits die Entscheidung gefallen, am Ende siegten die Gastgeberinnen 30:11.







