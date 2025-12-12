HSV gegen „breite Jungs“ Nahe-Glan-Coach Jeremias Christmann rät zur Vorsicht Gert Adolphi 12.12.2025, 00:01 Uhr

i Die HSG Nahe-Glan (in schwarz) möchte ihrer Favoritenrolle in der Kirner Kyrau-Halle gegen die DJK Bingen-Büdesheim gerecht werden. Edgar Daudistel

Als Favorit geht die HSG Nahe-Glan in ihr Heimspiel gegen die DJK Bingen-Büdesheim. Der HSV Sobernheim muss sich dagegen strecken, um bei der HSG Eckbachtal II bestehen zu können.

Um für alle Eventualitäten nach der Saison gewappnet zu sein, ist das Ziel der Handballer der HSG Nahe-Glan und des HSV Sobernheim, unter den ersten Fünf der Verbandsliga zu landen. Während der HSV als Siebter noch etwas Boden gutmachen muss und am heutigen Samstag, 18 Uhr, bei der HSG Eckbachtal II dafür benötigte Punkte holen möchte, ist die Mannschaft aus Kirn und Meisenheim bereits in der angestrebten Zone und kann sich mit einem Heimsieg ...







Artikel teilen

Artikel teilen