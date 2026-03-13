Die ersten Entscheidungen stehen in der Handball-Oberliga an, Kastellaun/Simmern II kann beispielsweise den Klassenverbleib zu 100 Prozent dingfest machen.
Lesezeit 2 Minuten
Die HSG Kastellaun/Simmern II kann in der Handball-Oberliga den Klassenverbleib in ganz trockene Tücher bringen, die HSG Hunsrück kann Rang drei absichern.TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). So sieht die Lage im Abstiegskampf nach Einberechnung der Punktabzüge wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls aus.