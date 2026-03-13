Pusceddu nach Wittlich Nächster Abgang bei der HSG Hunsrück Michael Bongard 13.03.2026, 14:32 Uhr

i Linksaußen Matteo Pusceddu (am Ball) wechselt nach der Saison von der HSG Hunsrück zum Liga- und Lokalrivalen HSG Wittlich (rote Trikots). Holger Teusch

Die ersten Entscheidungen stehen in der Handball-Oberliga an, Kastellaun/Simmern II kann beispielsweise den Klassenverbleib zu 100 Prozent dingfest machen.

Die HSG Kastellaun/Simmern II kann in der Handball-Oberliga den Klassenverbleib in ganz trockene Tücher bringen, die HSG Hunsrück kann Rang drei absichern.TuS Weibern – HSG Kastellaun/Simmern II (Sa., 19.30 Uhr). So sieht die Lage im Abstiegskampf nach Einberechnung der Punktabzüge wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls aus.







