Süwag-Energie-Jugend-Cup Nachwuchs sprüht vor Ehrgeiz und Spiellaune René Weiss 04.06.2026, 12:56 Uhr

i Beim Turnier auf dem an der Aar gelegenen Holzheimer Sportplatz kam der Nachwuchs voll auf seine Kosten. Hier ein Schnappschuss einer Partie der E-Jugendlichen des gastgebenden TuS. René Weiss

Bei der bereits 43. Auflage des Süwag-Energie-Jugend-Cups auf dem Holzheimer Sportplatz kam der Ballwerfer-Nachwuchs an der Aar mal wieder voll auf seine Kosten. Die Gastgeber räumten mit männlicher B-, C- und D-Jugend die Siegerpokale ab.

Als Johannes Schuster am Samstagnachmittag einen Blick über die vier abgekreideten Spielfelder auf dem Holzheimer Sportplatz schweifen ließ, machte sich ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht breit. „Wenn man das hier sieht, weiß man, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat“, sagt der langjährige Spieler und Trainer der zweiten Mannschaft des TuS Holzheim.







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