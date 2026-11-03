Dass die Handballer des TuS Holzheim aufgrund eines knappen Kaders vor allem in der Bezirksoberliga vor einer herausfordernden Runde stehen würden, war abzusehen. Nach sechs Niederlagen stehen die Rot-Schwarzen nun bereits mit dem Rücken zur Wand.
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Auch im sechsten Punktspiel der Bezirksoberliga gingen die Handballer des TuS Holzheim II leer aus. Im Duell der Reserven setzte es bei der TSG Oberursel eine 31:37 (18:15)-Niederlage.
U21-Quartett aus Oberliga-Kader hilft aus
Aus der günstigen Spielplankonstellation, dass die Reserve an gleicher Stelle direkt nach der Oberliga-Mannschaft spielte, versuchten die Ardecker zu profitieren.