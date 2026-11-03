Holzheim II bleibt punktlos Nachlassende Kräfte beim TuS lassen die Partie noch kippen Stefan Nink 03.11.2026, 09:06 Uhr

i Lennart Jakobi (am Ball) traf zwar achtmal ins Schwarze, gab aber mit der Holzheimer Zweiten den Pausenvorsprung in Oberursel noch aus der Hand. Andreas Hergenhahn

Dass die Handballer des TuS Holzheim aufgrund eines knappen Kaders vor allem in der Bezirksoberliga vor einer herausfordernden Runde stehen würden, war abzusehen. Nach sechs Niederlagen stehen die Rot-Schwarzen nun bereits mit dem Rücken zur Wand.

Auch im sechsten Punktspiel der Bezirksoberliga gingen die Handballer des TuS Holzheim II leer aus. Im Duell der Reserven setzte es bei der TSG Oberursel eine 31:37 (18:15)-Niederlage. U21-Quartett aus Oberliga-Kader hilft aus Aus der günstigen Spielplankonstellation, dass die Reserve an gleicher Stelle direkt nach der Oberliga-Mannschaft spielte, versuchten die Ardecker zu profitieren.







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