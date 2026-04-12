Handball-Oberliga Frauen Nach zwei Ausschlüssen wird die Luft immer dünner Stefan Nink 12.04.2026, 12:43 Uhr

i Marie Annabelle Pfeffer war in der Schlussphase zu sehr allein auf sich gestellt, um weiter entscheidende Impulse setzen zu können. Andreas Hergenhahn

Nach der 17. Niederlage im 21. Saisonspiel droht den Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems in der Endabrechnung tatsächlich nun doch der letzte Tabellenplatz. Welche konkreten Auswirkungen das für die kommende Runde hat bleibt abzuwarten.

Das Wechselspiel am Tabellenende der Handball-Oberliga der Frauen geht weiter: Nach der vermeidbaren 28:32 (14:16)-Niederlage des TV Bad Ems gegen die Reserve der HSG Hunsrück hängt die Rote Laterne wieder an der Sporthalle Silberau, da Mitkonkurrent TuS Daun vom Gastspiel bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal mit 22:21 überraschend beide Punkte mitbrachte und die TVBE-Ladys damit vor dem die Runde abschließenden Spieltag wieder überflügelte.







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