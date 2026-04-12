Nach der 17. Niederlage im 21. Saisonspiel droht den Oberliga-Handballerinnen des TV Bad Ems in der Endabrechnung tatsächlich nun doch der letzte Tabellenplatz. Welche konkreten Auswirkungen das für die kommende Runde hat bleibt abzuwarten.
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Das Wechselspiel am Tabellenende der Handball-Oberliga der Frauen geht weiter: Nach der vermeidbaren 28:32 (14:16)-Niederlage des TV Bad Ems gegen die Reserve der HSG Hunsrück hängt die Rote Laterne wieder an der Sporthalle Silberau, da Mitkonkurrent TuS Daun vom Gastspiel bei der HSG Mertesdorf-Ruwertal mit 22:21 überraschend beide Punkte mitbrachte und die TVBE-Ladys damit vor dem die Runde abschließenden Spieltag wieder überflügelte.