In Remagen gegen Bassenheim Nach Weihnachtspause wartet auf Sinzig ein Fitnesstest Lutz Klattenberg 02.01.2025, 12:40 Uhr

i Auf Daniel Arzdorf muss die HSG Sinzig in ihrem Heimspiel am Samstag gegen Bassenheim verzichten, er ist noch in Urlaub. Martin Gausmann. Vollrath

Handball-Verbandsligist HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler bleibt nicht viel Zeit, nach der Weihnachtszeit gemächlich zurück zu altem Rhythmus zu finden. Die Mannschaft ist gleich schon wieder grfordert.

Für die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler geht es in der Handball-Verbandsliga Ost direkt am ersten Wochenende des Jahres weiter. Am Samstag (17 Uhr) erwartet die Mannschaft von Trainer Daniel Enke den TV Bassenheim in der Remagener Rheinhalle zum Nachholspiel.

