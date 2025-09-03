In der vergangenen Saison gab es für die HSV Rhein-Nette in der Oberliga Rheinland nichts zu holen – nun, eine Klasse tiefer in der Verbandsliga, will die HSV wieder Fuß fassen.

Nach zehn Jahren in der höchsten Klasse des Handballverbandes Rheinland musste die HSV Rhein-Nette den Gang in die Verbandsliga antreten. Die neue Liga geht Spielertrainer Yannick Kessels vor dem Auftaktknaller beim Mitabsteiger TS Bendorf (Samstag, 19 Uhr) mit viel Demut und ohne Träume vom sofortigen Wiederaufstieg an.

„Eine Prognose, wo wir am Ende landen, fällt mir Blick auf die nun eingleisige Liga schwer.“

Yannick Kessels, Spielertrainer der HSV Rhein-Nette

„Eine Prognose, wo wir am Ende landen, fällt mir Blick auf die nun eingleisige Liga schwer. Auf uns warten lange Auswärtsfahrten an die Mosel und Duelle gegen noch eher unbekannte Gegner. Alle Teams wollen sicher sofort ihre Duftmarke setzen, um sich zu etablieren“, sagt Kessels und ergänzt: „Auch wir wollen schnellstmöglich unseren Platz in der Liga finden und früh in sicheres Fahrwasser gelangen. Emotionale Highlights in den Derbys gegen Bendorf, das ich sehr stark einschätze, und Untermosel versprechen hoffentlich eine gute Kulisse. Zu Hause wollen wir uns den Zuschauern endlich wieder als kampfstarke und einsatzfreudige Einheit präsentieren, die es allen Gegnern schwer macht.“

Der Kaderumbruch ist allerdings gewaltig. „Wenn wir von einem vom Umbruch sprechen, gilt es zu bedenken, dass schon letzte Saison große Fluktuation herrschte und keiner wusste, wer eigentlich zur Mannschaft gehört“, erläutert Kessles. Deshalb lag einer der Schwerpunkte der Vorbereitung im Einspielen und Zusammenwachsen eines neuen Teams.

Trainer Kessels mit Vorbereitung zufrieden

Neuzugänge dabei sind: die Torhüter Philipp Müller (TS Bendorf) und Runa Praml (HSV II) und die Feldspieler Tom Weingärtner, Dave Schnur (beide HSG Sinzig) und Arne Hinz aus der eigenen Jugend. Kessels: „Wir wollen die starke Liga mit Ehrgeiz, Motivation und Spaß und einer Mannschaft, in der sich wieder jeder auf den anderen verlassen kann, angehen.“ Bislang ist das gut gelungen, der Trainer mit der Vorbereitung zufrieden. Im Trainerteam wird Kessels von Kajo Windheuser und Sebastian Weber unterstützt.