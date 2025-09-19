HSG Westerwald hat viel vor Nach Saarburg-Sieg und Pause gegen starken HSC Igel 19.09.2025, 13:51 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dario Vuksanović

Nach ihrem Erfolg am ersten Spieltag musste die HSG Westerwald pausieren. Nach dem freien Wochenende will die Mannschaft um Sebastian Friedrich zu Hause möglichst nahtlos an den starken Beginn anknüpfen. Doch auch die Gäste sind in Form.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart in Saarburg, wo sich die HSG Westerwald vor zwei Wochen mit 40:29 durchgesetzt hatte, soll am Samstag (19.30 Uhr, Realschulturnhalle Westerburg) gegen den HSC Igel nachlegt werden. Allerdings haben auch die Gäste einen guten Start erwischt und in der eingleisigen Handball-Verbandsliga bereits zwei Siege auf dem Konto.







