Viel Positives nahmen die Handballer der HSG Westerwald mit aus dem Spiel bei der HSG Römerwall – nur keine Punkte. Zum Knackpunkt wurde aus Gästesicht eine Schiedsrichterentscheidung in der 41. Minute.
Lesezeit 1 Minute
Die Leistung stimmte trotz dünner Besetzung, nur das Ergebnis passte nicht für die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald, die sich bei der HSG Römerwall mit 29:34 (13:14) geschlagen geben mussten. Weil auch Trainer Sebastian Friedrich krankheitsbedingt passen musste, übernhahm erneut HSG-Leiter Jörg Wengenroth das Coaching.