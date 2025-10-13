29:34-Niederlage bei Römerwall Nach Roter Karte gehen der HSG die Körner aus 13.10.2025, 21:20 Uhr

i Gute Leistung, aber kein Lohn für die HSG Westerwald (in Weiß): Bei der HSG Römerwall mussten sich die Handballer aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg mit fünf Toren Unterschied geschlagen geben. Jörg Niebergall

Viel Positives nahmen die Handballer der HSG Westerwald mit aus dem Spiel bei der HSG Römerwall – nur keine Punkte. Zum Knackpunkt wurde aus Gästesicht eine Schiedsrichterentscheidung in der 41. Minute.

Die Leistung stimmte trotz dünner Besetzung, nur das Ergebnis passte nicht für die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald, die sich bei der HSG Römerwall mit 29:34 (13:14) geschlagen geben mussten. Weil auch Trainer Sebastian Friedrich krankheitsbedingt passen musste, übernhahm erneut HSG-Leiter Jörg Wengenroth das Coaching.







Artikel teilen

Artikel teilen