Für die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling geht eine bewegte Meisterschaftssaison am Samstag ab 19.30 Uhr zu Hause gegen die HSG Mertesdorf-Ruwertal zu Ende.

Die Betonung liegt dabei auf dem Begriff Meisterschaft, denn ansonsten hält der Spielplan für das Team von Trainer Lukas Hürter noch eine „nette Zugabe“ parat, denn am Ostermontag kämpfen die Maifelderinnen in Kleinich noch um den Pokal des Handballverbandes Rheinland, denn sie haben sich gemeinsam mit der HSG Hunsrück als ihrem Halbfinalgegner sowie dem TV Bad Ems und der HSG Wittlich für das Endrundenturnier qualifiziert.

Welling hat noch etwas gutzumachen

Vor der Kür möchte Welling nun jedoch erst einmal die Pflicht erfolgreich bestreiten, und dabei hat das Hürter-Team mehr Motivation als nur eine gute Generalprobe vor dem Pokalauftritt abzuliefern. „Wir haben im Hinspiel mit 26:28 eine unserer bislang nur drei Saisonniederlagen bezogen und haben somit noch etwas gutzumachen“, erinnert sich Hürter nur ungern an das Gastspiel an der Ruwer.

Wobei er darauf verweist, „dass die HSG eine spielstarke Mannschaft ist, die jeden Gegner ärgern kann, wie sie auch letzten Samstag bei ihrer hauchdünnen 19:20-Heimniederlage gegen Kastellaun/Simmern bewiesen hat“. Ausgerechnet diese Niederlage dürfte bedeuten, dass Welling den zweiten Platz noch an Kastellaun/Simmern abgeben muss – und dies denkbar knapp wegen der mehr erzielten Auswärtstore der HSG in den beiden direkten Duellen (22:21 in Kastellaun, 24:25 in Welling).

„Wir wollen uns natürlich mit einem Erfolg von unserem treuen Heimpublikum verabschieden.“

Wellings Trainer Lukas Hürter

Doch die Motivation beim TVW bleibt hoch, denn, so Hürter: „Wir wollen uns natürlich mit einem Erfolg von unserem treuen Heimpublikum verabschieden.“ Erst recht, da der letzte Spieltag zur Doppelveranstaltung wird, in der auch die Männer zuvor zwei Punkte gegen Mülheim-Urmitz II anstreben.

Generell fällt das Saisonfazit Hürters auch positiv aus. „Mit unserer sehr jungen Mannschaft haben wir uns weiterhin in der Ligaspitze etabliert. Kommende Saison werden wir auch im Rückraum besser besetzt sein. das wird uns dann zugutekommen.“