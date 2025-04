Auf dem neunten Tabellenplatz beenden die Handballer der HSG Nahe-Glan die Oberliga-Runde. Damit spielen sie in der nächsten Saison in der neu gegründeten Verbandsliga.

Den Handballern der HSG Nahe-Glan ist es nicht noch einmal gelungen, die SF Budenheim II zu überraschen. In ihrer letzten Oberligapartie mussten sie sich mit 22:29 (9:13) geschlagen geben. „Man hat ab der ersten Minute gemerkt, dass die Luft raus war. Wir konnten in der Tabelle nicht mehr nach oben und nicht mehr nach unten“, sagte HSG-Trainer Mark Bertram.

Allerdings traf seine Mannschaft in der Waldsporthalle auch auf einen stark besetzten Gegner. Anfangs konnten die Kirner und Meisenheimer dem Druck noch standhalten, blieben den Gastgebern bis zum 7:9 (23.) auf den Fersen. Doch je länger die Partie dauerte, umso mehr machte sich der Kräfteverschleiß bei der HSG bemerkbar.

„Die Saison war lang, und die Kräfte haben bei unseren Jungs im Spielverlauf nachgelassen.“

Mark Bertram

Richtig deutlich wurde es nach Wiederbeginn, als die Budenheimer ihren Vorsprung innerhalb von sechs Minuten auf sieben Buden ausbauten und auch fortan die Intensität hochhielten. „Die Saison war lang, und die Kräfte haben bei unseren Jungs im Spielverlauf nachgelassen“, berichtete Bertram. Als weiteren Faktor hatte er Uwe Kleinschmidt im Budenheimer Tor ausgemacht, der ein erfahrener Keeper ist und mit seinen Paraden etliche Abschlüsse der Gäste vereitelte.

Pascal Marquis verabschiedet sich

Nach der kräftezehrenden Spielzeit gönnen Bertram und sein Trainerkollege Jeremias Christmann ihren Akteuren erst einmal etwas Zeit zum Ausruhen und Durchatmen, ehe Anfang Juni die Vorbereitung auf die neue Saison startet. Pascal Marquis wird dann nicht mehr zum Team gehören, der erfahrene Spieler hört mit Handball auf, legt seine Prioritäten in nächster Zeit auf die Familie. Gespannt blicken die HSGler, die künftig in der neu gegründeten, zweigleisigen Verbandsliga spielen werden, der Staffeleinteilung entgegen. Bertram: „Die große Frage ist, spielen wir in der Nord- oder der Südstaffel. Und wer sind unsere Gegner.“

HSG Nahe-Glan: J. Gonzalez y Lingweiler/Kurz/Schira – Bleisinger (5), ben Maouia (4/3), Schäfer (3), Fuchs (3), N. Gonzalez y Lingweiler (3), Marquis (2/2), Fries (1), Krauß (1), Oldenburg, Blätz, Keer.