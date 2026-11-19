Nach Hunsrück-Pleite will HC Koblenz nun den Derbysieg

Spannung in der Handball-Oberliga: Im Derby empfängt Vallendar II den HC Koblenz, während die Mülheim-Urmitzer Reserve zu Hause gegen Wittlich spielt.

In der Handball-Oberliga steigt das Derby zwischen HV Vallendar II und HC Koblenz sowie das Heimspiel von HB Mülheim-Urmitz II gegen HSG Wittlich.

Ausgerechnet der letzte Spieltag hat zusätzliche Brisanz in das Derby gebracht, denn Koblenz verlor überraschend klar mit 22:39 in Kastellaun und steht nun unter Druck.