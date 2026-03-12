HSG Nahe-Glan braucht Punkte Nach der A-Jugend treffen die Frauen aufeinander Gert Adolphi 12.03.2026, 19:46 Uhr

i Puzzeln müssen Marina Bleimehl (Zweite von links) und Sebastian Franz (links), das Trainer-Duo der HSG Nahe-Glan, angesichts der Ausfälle. Klaus Castor

Die Besetzung des Rückraums bereitet den Trainern der HSG Nahe-Glan wieder einmal Kopfzerbrechen. Wie wirkt sich die angespannte Personallage auf das Duell mit den SF Budenheim II aus?

Um für den Verbleib in der Oberliga nicht auf die Ergebnisse in anderen Ligen angewiesen zu sein, brauchen die Handballerinnen der HSG Nahe-Glan Punkte, denn nur so kommen sie vom vorletzten Platz weg. Sebastian Franz ist allerdings skeptisch, dass es am Samstag um 18 Uhr im Heimspiel gegen die SF Budenheim II mit einem Erfolgserlebnis klappt.







