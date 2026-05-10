Den Verbleib in der Bezirksoberliga hatten die Handballer des TuS Holzheim längst in der Tasche. So gingen sie unbeschwert ins letzte Heimspiel der Saison, das im Zeichen des Abschieds vom Trainerduo Johannes Schuster und Sebastian Bapst stand.
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Mit einem deutlichen 32:21 (16:13)-Erfolg gegen Bezirksoberliga-Absteiger SG Wehrheim/Obernhain verabschiedeten sich die Handballer des TuS Holzheim II von ihrem Publikum.Beim Ausstand des Trainerduo s Johannes Schuster und Sebastian Bapst - beide Eigengewächse der Ardecker hatten früh ihre aktive Laufbahn wegen schwerwiegender Verletzungen beenden müssen - wurde es emotional am Diezer Wasserwäldchen.