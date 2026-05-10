Handball-Bezirksoberliga Nach dem 17:17 gibt’s für die Reserve kein Halten mehr Stefan Nink 10.05.2026, 12:50 Uhr

i Johannes Schuster nimmt am Ende der Runde nach achtjähriger erfolgreicher Tätigkeit bei der Zweiten des TuS Holzheim seinen Hut. Sein Assistent Sebastian Bapst beendet nach drei Jahren sein Engagement. Andreas Hergenhahn

Den Verbleib in der Bezirksoberliga hatten die Handballer des TuS Holzheim längst in der Tasche. So gingen sie unbeschwert ins letzte Heimspiel der Saison, das im Zeichen des Abschieds vom Trainerduo Johannes Schuster und Sebastian Bapst stand.

Mit einem deutlichen 32:21 (16:13)-Erfolg gegen Bezirksoberliga-Absteiger SG Wehrheim/Obernhain verabschiedeten sich die Handballer des TuS Holzheim II von ihrem Publikum.Beim Ausstand des Trainerduo s Johannes Schuster und Sebastian Bapst - beide Eigengewächse der Ardecker hatten früh ihre aktive Laufbahn wegen schwerwiegender Verletzungen beenden müssen - wurde es emotional am Diezer Wasserwäldchen.







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