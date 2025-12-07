Handball-Bezirksoberliga: Nach dem 11:11 reißt der Faden komplett Stefan Nink 07.12.2025, 12:06 Uhr

Nach der dritten Auswärtsniederlage hintereinander bleiben die Handballerinnen des TuS Holzheim im Kreis der Teams, denen bei gleichbleibenden Resultaten am Ende der Saison der Abstieg aus der Bezirksoberliga droht.

Nichts zu holen war für die Handballerinnen des TuS Holzheim in der Bezirksoberliga bei der Oberliga-Reserve der TSG Oberursel. Das von Jens und Nicole Steckel betreute Team von der Burg Ardeck musste sich im Hochtaunus deutlich mit 25:35 (12:17) beugen und muss bei nur zwei Zählern Vorsprung die Abstiegsplätze unbedingt im Auge behalten.







