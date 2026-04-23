Im vorletzten Heimspiel der Oberliga-Saison ist beim TuS Holzheim Rehabilitation angesagt: Nach der Abfuhr bei der TSG Münster II gilt es für die Ardecker sich am Samstag gegen die HSG Hochheim/Wicker wieder von ihrer besseren Seite zu zeigen.
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Die maßlose Enttäuschung und Fassungslosigkeit ist Dominik Jung auch vier Tage nach der 22:38-Abreibung bei der TSG Münster II noch anzuhören und anzumerken. „Es ist nach wie vor schwierig, dieses Debakel nachzuvollziehen und zu akzeptieren“, sagt der Trainer des hessischen Handball-Oberligisten TuS Holzheim.