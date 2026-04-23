Handball-Oberliga Nach Debakel: Dominik Jung erwartet „gehörige Reaktion“ René Weiss 23.04.2026, 09:05 Uhr

i Hannes Pascal Jemixe (am Ball, rechts Kreisläufer Laurin Moos) will sich mit den Holzheimern im Heimspiel gegen "HoWi" für den schwachen Auftritt in Kelkheim rehabilitieren. Andreas Hergenhahn

Im vorletzten Heimspiel der Oberliga-Saison ist beim TuS Holzheim Rehabilitation angesagt: Nach der Abfuhr bei der TSG Münster II gilt es für die Ardecker sich am Samstag gegen die HSG Hochheim/Wicker wieder von ihrer besseren Seite zu zeigen.

Die maßlose Enttäuschung und Fassungslosigkeit ist Dominik Jung auch vier Tage nach der 22:38-Abreibung bei der TSG Münster II noch anzuhören und anzumerken. „Es ist nach wie vor schwierig, dieses Debakel nachzuvollziehen und zu akzeptieren“, sagt der Trainer des hessischen Handball-Oberligisten TuS Holzheim.







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