Spitzenreiter ist zu Gast Nach Corona war für Bad Ems nichts mehr zu holen 14.11.2024, 09:52 Uhr

i Der TV Bad Ems hofft am Samstag auf besonders gute Tagesform seines Torwarts Dennis Schwerdt Andreas Hergenhahn

Wenn Oberliga-Primus HSG Hunsrück am Samstagabend in der Sporthalle auf der Lahn-Insel Silberau aufkreuzt, dann haben die Ballwerfer des gastgebenden TV Bad Ems trotz dreier vorangegangener Niederlagen schlichtweg nichts zu verlieren.

Im Vorjahr war es das Kräftemessen des Meisters mit seinem ersten Verfolger. Doch der Wind hat sich vor dem neuerlichen Duell, das am Samstagabend um 19.30 Uhr angepfiffen wird, gedreht. Während die HSG Hunsrück mal wieder einen Anlauf in Richtung Viertklassigkeit nimmt und mit makelloser Ausbeute aus den ersten acht Partien auf Kurs liegt, geht es für den TV Bad Ems bei der Bewältigung des personellen Umbruchs darum, auch in der kommenden Runde ...

