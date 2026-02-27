HSG Hunsrück
Nach Conrath wechselt auch Schneider nach Kastellaun
Kreisläufer Jens Schneider (am Ball, hier im Zweikampf mit Wittlichs Torjäger Kai Lißmann) verlässt nach der Saison die HSG Hunsrück und wechselt wie Teamkollege Jona Conrath zum Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern.
Holger Teusch

Handball-Oberliga: Die HSG Kastellaun II will in Bad Ems für eine Überraschung sorgen, die HSG Hunsrück hat im Rückspiel gegen den HB Mülheim-Urmitz II etwas gutzumachen.

Der Blick auf den 18. Spieltag in der Handball-Oberliga – und einen „Hunsrück-Transfer“:HSG Hunsrück - HB Mülheim-Urmitz II (Sa., 19.30 Uhr, in Kleinich). Nächster Abgang bei den Irmenach/Gösenrothern: Nach Rückraum-Ass Jona Conrath wechselt auch Kreisläufer Jens Schneider nach der Saison zum Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern.

