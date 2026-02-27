HSG Hunsrück Nach Conrath wechselt auch Schneider nach Kastellaun Michael Bongard 27.02.2026, 16:44 Uhr

i Kreisläufer Jens Schneider (am Ball, hier im Zweikampf mit Wittlichs Torjäger Kai Lißmann) verlässt nach der Saison die HSG Hunsrück und wechselt wie Teamkollege Jona Conrath zum Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern. Holger Teusch

Handball-Oberliga: Die HSG Kastellaun II will in Bad Ems für eine Überraschung sorgen, die HSG Hunsrück hat im Rückspiel gegen den HB Mülheim-Urmitz II etwas gutzumachen.

Der Blick auf den 18. Spieltag in der Handball-Oberliga – und einen „Hunsrück-Transfer“:HSG Hunsrück - HB Mülheim-Urmitz II (Sa., 19.30 Uhr, in Kleinich). Nächster Abgang bei den Irmenach/Gösenrothern: Nach Rückraum-Ass Jona Conrath wechselt auch Kreisläufer Jens Schneider nach der Saison zum Lokalrivalen HSG Kastellaun/Simmern.







