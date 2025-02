Nach Auszeit dreht Mülheim-Urmitz Spiel gegen Offenbach

Mendigern fehlt in der Endphase die Nervenstärke

Alles sah schon nach einem Sieg für Grün-Weiß Mendig in der Handball-Verbandsliga Ost beim HC Koblenz II aus - doch in der Schlussphase fehlte den Mendigern die Cleverness und sie gaben einen Vier-Tore-Vorsprung noch her.