Handball-Bezirksoberliga
Nach Auf und Ab stehen zwei Punkte auf Holzheims Konto
Sebastian Bapst führte die zweite Welle des TuS Holzheim zum Auswärtssieg bei der TSG Eddersheim, die mit einem Erfolg zu den Ardeckern in der Tabelle hätte aufschließen können.
ANDREAS HERGENHAHN/Archiv. ANDREAS HERGENHAHN

Sich nur auf die Heimspiele zu fokussieren könnte sich fatal auswirken. Umso wichtiger war es, dass die Reserve des Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga endlich in der Fremde punktete.    

Im vierten Anlauf in der Fremde hat’s zur Erleichterung aller Beteiligter geklappt. Mit einem 28:24 (13:12) brachten die Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga zwei wertvolle Zähler vom früheren Landesligisten TSG Eddersheim aus dem Main-Taunus-Kreis mit an die untere Aar und verhinderten damit das Abrutschen in den hinteren Teil des Klassements.

