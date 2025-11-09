Handball-Bezirksoberliga Nach Auf und Ab stehen zwei Punkte auf Holzheims Konto 09.11.2025, 12:18 Uhr

i Sebastian Bapst führte die zweite Welle des TuS Holzheim zum Auswärtssieg bei der TSG Eddersheim, die mit einem Erfolg zu den Ardeckern in der Tabelle hätte aufschließen können. ANDREAS HERGENHAHN/Archiv. ANDREAS HERGENHAHN

Sich nur auf die Heimspiele zu fokussieren könnte sich fatal auswirken. Umso wichtiger war es, dass die Reserve des Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga endlich in der Fremde punktete.

Im vierten Anlauf in der Fremde hat’s zur Erleichterung aller Beteiligter geklappt. Mit einem 28:24 (13:12) brachten die Handballer des TuS Holzheim II in der Bezirksoberliga zwei wertvolle Zähler vom früheren Landesligisten TSG Eddersheim aus dem Main-Taunus-Kreis mit an die untere Aar und verhinderten damit das Abrutschen in den hinteren Teil des Klassements.







