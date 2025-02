HSG Hunsrück schlägt Welling Nach Anlaufschwierigkeiten zurück in der Erfolgsspur 02.02.2025, 12:11 Uhr

i Jona Conrath, Top-Scorer der HSG Hunsrück, traf 14 Mal beim 33:26 gegen Welling. HSG Hunsrück

Die HSG Hunsrück ist nach Anlaufschwierigkeiten gegen Welling zurück in der Erfolgsspur in der Oberliga und fährt mit drei Punkten Vorsprung am kommenden Samstag zum Topspiel zum Tabellenzweiten HSG Wittlich.

Der Blick auf den 15. Spieltag in der Handball-Oberliga:HSG Hunsrück – TV Welling 33:26 (14:14). Nach der ersten Niederlage bei Mülheim-Urmitz II musste sich der Tabellenführer Hunsrück gegen Welling erst mal schütteln. Die Verunsicherung war den Irmenach/Gösenrothern im Heimspiel in Kleinich gegen den Siebten Welling in der ersten Hälfte anzumerken.

