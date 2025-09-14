Die aufstrebende TSG Ober-Hilbersheim gehört für Tino Stumps zu den Favoriten auf die Meisterschaft. Dass sein HSV Sobernheim zum Saisonstart mit 14 Toren Rückstand unterlag, wäre aber nicht nötig gewesen.

Die nötige Spannung ließ der HSV Sobernheim zum Saisonauftakt vermissen. Entsprechend schnell lag er bei der TSG Ober-Hilbersheim mit 0:4 und 2:7 zurück. „Am Anfang hatte das Testspielcharakter, beide sind das ein bisschen locker angegangen. Aber Ober-Hilbersheim hat es besser ablegen können als wir“, erklärte HSV-Trainer Tino Stumps. Zwar fingen sich seine Handballer, verpassten es in der entscheidenden Phase aber, konsequent nachzusetzen. Und so mussten sie sich zum Verbandsliga-Auftakt mit 22:36 (13:19) geschlagen geben und damit deutlicher als der Spielverlauf war.

„Wir waren am Anfang mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Das eine hat nicht geklappt, das nächste wieder nicht. Da waren wir nicht fokussiert genug“, haderte Stumps, der nach nicht einmal zehn Minuten eine Auszeit nahm. Tatsächlich fing sich seine Mannschaft, war in den letzten zehn Minuten mehrmals auf drei Toren dran. Und auch nach dem Seitenwechsel spielten die HSVler ihren Stiefel weiter, blieben in Schlagdistanz, hielten den Druck hoch.

„Wir kriegen vier, fünf Gegenstöße in Folge. Dann läuft das Spiel komplett weg.“

Tino Stumps

Der Gegner, der seine Heimspiele in Gau-Algesheim austrägt, reagierte mit einer Auszeit und setzte sich direkt mit drei Toren hintereinander ab. Auch die Abwehr-Umstellung von einem offensiven 5:1 auf ein 6:0 brachte den HSV aus dem Tritt. „Wir kriegen vier, fünf Gegenstöße in Folge. Dann läuft das Spiel komplett weg. Schade, dass wir uns hinten raus die Butter vom Brot nehmen lassen“, sagte Stumps.

Allzu große Vorwürfe wollte er seinen Mannen indes nicht machen. Ihm ist bewusst, dass es nach dem Umbruch Zeit brauchen wird, sich als Team zu finden. Zum Auftakt fehlten zudem Torhüter Emil Essling, Mark Fischer und Zugang Dennis Forsch. Niclas Reuther lief zum ersten Mal nach seinem Kreuzbandriss auf, und auch die A-Jugendlichen Daniel Murschel und Gabriel Dietz bekamen Einsatzminuten.

HSV Sobernheim: Milferstedt – Mitschke (5), M. Maschtowski (5), Y. Maschtowski (3), Kappes (3), Groh (3), Murschel (2/1), Teuscher (1), Baus, Steines, Reuther, Dietz.