TuS-Zittersieg gegen Hochheim Nach 45 Minuten reißt bei Holzheim komplett der Faden René Weiss 08.11.2026, 11:46 Uhr

i Nach vielversprechenden eineinhalb Halbzeiten riss bei den Handballern des TuS Holzheim (am Ball der fünffache Torschütze Hannes Pascal Jemixe) der Faden. Das hätte sich nach deutlicher Führung fast noch gerächt. Andreas Hergenhahn

Das Heimspiel des TuS Holzheim gegen Hochheim schien gelaufen zu sein, die 200 Fans in Diez freuten sich schon, auf den Heimsieg anzustoßen. Doch dann kippte die Partie. Die Gäste holten Tor um Tor auf, während die Ardecker (fast) nicht mehr trafen.

Sie erreichten das Ziel mit Müh‘ und Not: Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim haben ihr Heimspiel gegen die HSG Hochheim/Wicker knapp mit 28:27 (17:12) für sich entschieden, in den letzten Minuten dabei aber für reichliche unnötige Spannung gesorgt.







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