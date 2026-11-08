Das Heimspiel des TuS Holzheim gegen Hochheim schien gelaufen zu sein, die 200 Fans in Diez freuten sich schon, auf den Heimsieg anzustoßen. Doch dann kippte die Partie. Die Gäste holten Tor um Tor auf, während die Ardecker (fast) nicht mehr trafen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie erreichten das Ziel mit Müh‘ und Not: Die Oberliga-Handballer des TuS Holzheim haben ihr Heimspiel gegen die HSG Hochheim/Wicker knapp mit 28:27 (17:12) für sich entschieden, in den letzten Minuten dabei aber für reichliche unnötige Spannung gesorgt.