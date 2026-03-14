Albtraumstart für die HSG Hunsrück: Im Nachholspiel bei Mainz-Bretzenheim II lagen die Regionalliga-Handballerinnen schnell mit 1:11 (!) im Hintertreffen. Die Niederlage war früh besiegelt.
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Die HSG Hunsrück (6.) ist im Nachholspiel in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen beim Tabellendritten TSG Mainz-Bretzenheim II schon ganz früh aus dem Spiel gewesen: Die Mainzerinnen führten nach 18 Minuten mit sage und schreibe 11:1 gegen die Irmenach/Gösenrotherinnen, die das Ergebnis am Ende beim 27:20 (17:5) noch einigermaßen erträglich gestalten konnten.