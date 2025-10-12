HSV-Frauen starten zu fahrig Nach 15 Minuten fällt das erste Feldtor 12.10.2025, 14:49 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit einem 0:6-Rückstand nach acht Minuten begann für den HSV Sobernheim ein harter Abend beim Tabellenzweiten TSG Haßloch. In der Pfalz setzte es eine 18:32-Niederlage – trotz einer kämpferischen Aufholjagd und Anerkennung vom Gegner.

Erneut erwischten die Handballerinnen des HSV Sobernheim einen ungünstigen Start in ihre Regionalliga-Partie. Mit 0:6 und 1:9 gerieten sie bei der TSG Haßloch ins Hintertreffen – damit war das Duell mit dem unbesiegten Tabellenzweiten frühzeitig entschieden.







