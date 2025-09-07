Am ersten Spieltag der nun eingleisigen Handball-Verbandsliga hat sich im Duell der beiden Oberliga-Absteiger Turnerschaft Bendorf und HSV Rhein-Nette am Ende die Turnerschaft mit 31:20 (11:12) klar durchgesetzt. Während die Gastgeber so gleich zu Saisonbeginn erste Hoffnungen in ihrem Fanlager auf die sofortige Rückkehr ins HVR-Oberhaus weckten, musste sich die HSV am Ende unter Wert geschlagen fühlen.

Schließlich hatten die Gäste nach 32 Minuten sogar noch 13:11 vorne gelegen und bereiteten Bendorf bis dahin durchaus Probleme. Dann aber ging es nicht nur statistisch mit einem 0:8-Lauf drastisch bergab. Bendorf zog vom 11:13 auf 19:13 davon und gewann dadurch zudem an Sicherheit, während bei Rhein-Nette das Gegenteil der Fall war. Was HSV-Spielertrainer Yannick Kessels danach so beschrieb: „Wir sind in eigener Überzahl ins Hintertreffen geraten und konnten nach diesem klaren Rückstand den Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Das lag alleine an unserer nachlassenden Chancenverwertung.“

„Wir sind nach Rückständen in der Anfangsphase gut zurückgekommen und haben ab Mitte der ersten Hälfte den Spieß umgedreht. Aber alles, was wir zuvor richtig gemacht hatten, haben wir dann nicht mehr umsetzen können.“

Yannick Kessels, Trainer der HSV Rhein-Nette

Bis zu der aus HSV-Sicht neunminütigen Torflaute sah Kessels zuvor „viele gute Ansätze, in der Abwehr wie auch im Angriff und auch vom Kämpferischen her“. Kessels weiter: „Wir sind nach Rückständen in der Anfangsphase gut zurückgekommen und haben ab Mitte der ersten Hälfte den Spieß umgedreht. Aber alles, was wir zuvor richtig gemacht hatten, haben wir dann nicht mehr umsetzen können.“ Am Ende fiel die Niederlage zweistellig aus, was den HSV-Coach ärgerte. Dennoch betonte er abschließend: „Davon dürfen und werden wir uns nicht aus der Bahn werfen lasen. Wir haben lange strukturiert agiert, nur eben nicht lange genug. Das wollen wir nächstes Mal besser machen.“

HSV Rhein-Nette: Müller, Winkel; Kessels (7/2), Weingärtner (5/4), Lehmler (3), Umbscheiden (3), T. Happel (1), Klein (1), Hinz, Mayer, Schnur.