Spitzen-Nachwuchshandball ist wieder garantiert, wenn in der B-Mädchen-Bundesliga am Samstag (17.30 Uhr) in Simmern die HSG Kastellaun auf die HSG Kleenheim-Langgöns trifft. Der Einsatz der besten Kastellauner Torschützin ist noch fraglich.
Lesezeit 1 Minute
Vorletztes Heimspiel in der Staffel 5 der B-Juniorinnen-Bundesliga für die Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern: Am Samstag (17.30 Uhr) begrüßen die HSG-Mädels in Simmern den punktgleichen Tabellennachbarn HSG Kleenheim-Langgöns (liegt in Mittelhessen zwischen Frankfurt und Wetzlar).