Heimspiel gegen Kleenheim Müssen B-Mädels auf ihre beste Torschützin verzichten? Michael Bongard 20.11.2026, 12:50 Uhr

i Lotta Schmidt (rotes Trikots) ist mit bisher 34 Toren die beste Werferin der HSG Kastellaun/Simmern in dieser Bundesliga-Saison. Der Einsatz der angehenden U17-Nationalspielerin gegen die HSG Kleenheim-Langgöns am Samstag (17.30 Uhr) in Simmern ist wegen einer Fußblessur fraglich. B&P Schmitt

Spitzen-Nachwuchshandball ist wieder garantiert, wenn in der B-Mädchen-Bundesliga am Samstag (17.30 Uhr) in Simmern die HSG Kastellaun auf die HSG Kleenheim-Langgöns trifft. Der Einsatz der besten Kastellauner Torschützin ist noch fraglich.

Vorletztes Heimspiel in der Staffel 5 der B-Juniorinnen-Bundesliga für die Handballerinnen der HSG Kastellaun/Simmern: Am Samstag (17.30 Uhr) begrüßen die HSG-Mädels in Simmern den punktgleichen Tabellennachbarn HSG Kleenheim-Langgöns (liegt in Mittelhessen zwischen Frankfurt und Wetzlar).







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