Vallendar spielt in Dansenberg
Mülheimer Ziel ist das Ende der Illtaler Siegesserie
Während die Mülheim-Urmitzer Handballer (am Ball Tim Hemmerle) im letzten Spiel des Jahres daheim die HF Illtal empfangen, gastiert der HV Vallendar (graue Trikots) beim TuS Dansenberg.
Wolfgang Heil

In der Handball-Regionalliga Südwest greift Vallendar nach der Herbstmeisterschaft. Derweil fordert Mülheim-Urmitz mit starkem Saisonfinale Illtal heraus.

Zum Jahresabschluss in der Handball-Regionalliga Südwest greift der HV Vallendar auf dem Dansenberg am Rande des Pfälzer Waldes nach der Herbstmeisterschaft. HB Mülheim-Urmitz schließt die Hinrunde mit einem Heimspiel gegen die Handballfreunde Illtal ab, könnte mit einem Sieg an den Saarländern, die auf dem dritten Platz stehen, vorbeiziehen.

