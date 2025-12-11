Mülheimer Ziel ist das Ende der Illtaler Siegesserie

In der Handball-Regionalliga Südwest greift Vallendar nach der Herbstmeisterschaft. Derweil fordert Mülheim-Urmitz mit starkem Saisonfinale Illtal heraus.
Lesezeit 2 Minuten
Zum Jahresabschluss in der Handball-Regionalliga Südwest greift der HV Vallendar auf dem Dansenberg am Rande des Pfälzer Waldes nach der Herbstmeisterschaft. HB Mülheim-Urmitz schließt die Hinrunde mit einem Heimspiel gegen die Handballfreunde Illtal ab, könnte mit einem Sieg an den Saarländern, die auf dem dritten Platz stehen, vorbeiziehen.