Mülheimer Reserve verkauft sich gegen Primus teuer
Kris Juenemann und der HC Koblenz feierten mit dem 33:29 in Bitburg den 14. Sieg im 17. Spiel dieser Oberligasaison.
Wolfgang Heil

In der Handball-Oberliga triumphiert der HC Koblenz in Bitburg, während HB Mülheim-Urmitz II trotz Kohls zehn Toren gegen Wittlich unterliegt. Auch der HV Vallendar II verlor.

In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz seine Erfolgsserie ausgebaut. Derweil hat es für die Reserveteams des HV Vallendar und von HB Mülheim-Urmitz Niederlagen gegeben.TV Bitburg – HC Koblenz 29:33 (17:17) „Wir haben uns anfangs wirklich sehr schwergetan und sind wegen ausgelassener Torchancen in Rückstand geraten“, berichtete der Koblenzer Trainer Julian Vogt.

