In der Handball-Oberliga hat der HC Koblenz seine Erfolgsserie ausgebaut. Derweil hat es für die Reserveteams des HV Vallendar und von HB Mülheim-Urmitz Niederlagen gegeben.

„Wir haben uns anfangs wirklich sehr schwergetan und sind wegen ausgelassener Torchancen in Rückstand geraten“, berichtete der Koblenzer Trainer Julian Vogt.