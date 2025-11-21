Mülheimer Generalprobe fürs Derby gegen Vallendar

In einer Woche steigt in Mülheim das Derby von HB gegen Vallendar, zuerst müssen die Mülheim-Urmitzer jedoch noch das Heimspiel gegen Mundenheim bewältigen.
Ein wenig wirft das Rheinlandduell in der Handball-Regionalliga Südwest zwischen HB Mülheim-Urmitz und HV Vallendar schon seine Schatten voraus. Am kommenden Freitag ist es in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle wieder so weit, doch zuvor muss sich Mülheim-Urmitz erst noch auf die Partie gegen die VTV Mundenheim konzentrieren.