HB empfängt VTV Mundenheim Mülheimer Generalprobe fürs Derby gegen Vallendar Lutz Klattenberg 21.11.2025, 11:12 Uhr

i Er fordert von seiner Mannschaft Wiedergutmachung für die schwache Leistung in Budenheim: Frank Knipp, der Trainer von HB Mülheim-Urmitz, der mit seinem Team am Samstag VTV Mundenheim empfängt. Wolfgang Heil

In einer Woche steigt in Mülheim das Derby von HB gegen Vallendar, zuerst müssen die Mülheim-Urmitzer jedoch noch das Heimspiel gegen Mundenheim bewältigen.

Ein wenig wirft das Rheinlandduell in der Handball-Regionalliga Südwest zwischen HB Mülheim-Urmitz und HV Vallendar schon seine Schatten voraus. Am kommenden Freitag ist es in der Mülheimer Philipp-Heift-Sporthalle wieder so weit, doch zuvor muss sich Mülheim-Urmitz erst noch auf die Partie gegen die VTV Mundenheim konzentrieren.







Artikel teilen

Artikel teilen