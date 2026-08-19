HB vor Saisonstart Mülheim will den eigenen Nachwuchs weiter fördern Emily Klinkner 19.08.2026, 12:25 Uhr

i HB-Trainer Frank Knipp musste sich in der Vorbereitung teilweise die Halle mit anderen Teams teilen. Jörg Niebergall

Die Vorbereitung des HB Mülheim-Urmitz geht auf die Zielgeraden. HB-Trainer Frank Knipp setzt dabei auch wieder auf junge Spieler.

. Die neue Handballsaison der Regionalliga Südwest für HB Mülheim-Urmitz steht in den Startlöchern. Ende August geht es für Frank Knipp und seine Mannschaft gegen den Aufsteiger Osthofen – beide Klubs treffen erstmals aufeinander.HB Mülheim-Urmitz blickt bislang auf eine gute Vorbereitung zurück, allerdings stand der Mannschaft zum Training teilweise nur eine Hallenhälfte zur Verfügung, da unter anderem die A-Jugend und die zweite Mannschaft ...







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