Mülheim weiß, was es besser machen muss als Vallendar

Äußerst knapp hat die HSG Kastellaun/Simmern zuletzt den HV Vallendar besiegt – nun hat es HB Mülheim-Urmitz im Heimspiel mit den Hunsrückern zu tun.

Während die Handballer des HV Vallendar in der Regionalliga Südwest auswärts gefordert sind, hat es HB Mülheim-Urmitz zu Hause mit Vallendar-Bezwinger HSG Kastellaun/Simmern zu tun.

Nach drei Siegen setzte es für die Vallendarer ausgerechnet in der Kastellauner IGS-Halle die erste Niederlage.